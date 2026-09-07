Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης.

Εκ των πρώτων μαρτύρων που θα εξεταστούν είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού, Γιώργου Κουτσούμπα.

​«Ψάχνουμε την προσωπική ευθύνη – Στο τέλος η αλήθεια θα κερδίσει»

​Προσερχόμενος στο δικαστικό μέγαρο, ο δικηγόρος των οικογενειών Χούπα και Λάτα, Μανώλης Βονικάκης, υπογράμμισε ότι η αλήθεια δεν πρόκειται να θαφτεί:

​Όπως επεσήμανε ο συνήγορος, το ζητούμενο στη συναισθηματικά φορτισμένη αυτή φάση της ακροαματικής διαδικασίας είναι η απόδοση συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών: «Αγνοούνται, χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα και αποκρύπτουν την αλήθεια. Επικαλούνται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά η δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει τα νομικά πρόσωπα. Σε αυτό το δικαστήριο περιμένουμε την in persona ευθύνη· να δούμε ποια από τα φυσικά πρόσωπα τελικά θα καταδικαστούν. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, στο τέλος η αλήθεια και πάλι θα κερδίσει».

​«Άρχεται σήμερα η ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των Τεμπών και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των παραγόντων που δεν επιθυμούν τελικά να λάμψει η αλήθεια και πιστεύουν ότι το θέμα έχει θαφτεί και έχει ξεχαστεί από την ελληνική κοινωνία, εμείς είμαστε εδώ για να τους θυμίσουμε ότι η ψυχή μας πλεονάζει απέναντι στα γέλια των κρατούντων, απέναντι στο σχέδιο το οποίο έχουν, να ξεχαστεί η υπόθεση».

​Όπως σημείωσε κλείνοντας: «Απλά εδώ τι κάνουμε; Περιμένουμε σε αυτό εδώ το μεγάλο δικαστήριο την in persona ευθύνη. Να δούμε ποιοι από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα τα οποία αμφιβάλλω αν θα είναι σήμερα μέσα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, τελικά θα καταδικαστούν. Εμείς δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Στο τέλος η αλήθεια και πάλι θα κερδίσει».