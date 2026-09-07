Ένοπλη επίθεση από αγνώστους δέχθηκε τα ξημερώματα ένας 55χρονος στα Πατήσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55 στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Αννίνου, όπου δύο άγνωστοι δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, άνοιξαν πυρ εναντίον του 55χρονου, και στη συνέχεια διέφευγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τους πυροβολισμούς ο 55χρονος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γενημματάς».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την έρευνά τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.