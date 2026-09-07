Για «το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση» κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφερόμενη στην εξαγγελία του πρωθυπουργού που αφορά τη θεσμοθέτηση εφάπαξ παροχής 500 ευρώ για όλους τους εργαζομένους του δημοσίου κάθε Χριστούγεννα.

«Για την Ένωσή μας, αλλά και για όλους όσους δεν αποδέχθηκαν ποτέ την οριστική κατάργηση του θεσμού, έγινε το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση» υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της με τίτλο «Οι δίκαιοι αγώνες είναι αγώνες κερδισμένοι» και υπενθυμίζει ότι «υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για όλο το Δημόσιο τομέα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα τελευταία χρόνια υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για όλο το Δημόσιο τομέα. Αρχικά με αρθρογραφία, στη συνέχεια με αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, με συναντήσεις με φορείς του δημοσίου, εργαζόμενους και συνταξιούχους, με την ΑΔΕΔΥ στις εκδηλώσεις της οποίας σταθερά συμμετείχαμε, με συναντήσεις και επαφές με τα πολιτικά κόμματα, κρατήσαμε στο δημόσιο διάλογο ζωντανή μια θεσμική κατάκτηση των εργαζομένων του 20ου αιώνα, που η οικονομική κρίση είχε αναστείλει.

Πολλοί δεν πίστεψαν στις δυνατότητες και στην αναγκαιότητα της προσπάθειας θεωρώντας ματαιότητα έναν τέτοιο αγώνα απέναντι σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες και σε ένα ευρύτερα δυσμενές περιβάλλον. Εμείς δηλώναμε αποφασιστικά πως το κοινό μέτωπο που δημιουργήθηκε για ένα αίτημα απόλυτα δίκαιο, θα έχει θετική έκβαση. Χρειαζόταν επιμονή, υπομονή και οργανωτική δουλειά.

Προχθές, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση θεσμοθέτησης εφάπαξ παροχής 500 ευρώ για όλους τους εργαζομένους του δημοσίου κάθε Χριστούγεννα. Για την Ένωσή μας, αλλά και για όλους όσους δεν αποδέχθηκαν ποτέ την οριστική κατάργηση του θεσμού, έγινε το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση.

Απέχει πολύ από την πλήρη επαναφορά των Δώρων στα επίπεδα πριν το 2012 που είναι ο τελικός μας στόχος, αφήνουμε ωστόσο μια σημαντική παρακαταθήκη. Την εδραίωση της πεποίθησης πως ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται, την αισιοδοξία και την ελπίδα που ανθεί για τις τεράστιες δυνατότητες ενός οργανωμένου κοινού μετώπου των εργαζομένων.