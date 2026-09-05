Ένα σοβαρό τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνών, λίγο πιο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) ενημερώθηκε από άλλους οδηγούς ότι ένα σκουρόχρωμο Polo κινείται επικίνδυνα στην οδό Αθηνών κάνοντας ελιγμούς μέσα στο δρόμο.

Αμέσως περιπολικά της Τροχαίας κινήθηκαν προς την περιοχή, ωστόσο πριν φτάσουν στο σημείο, το Polo είχε συγκρουστεί μετωπικά με ένα μπλε Opel, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά γίνεται, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του Polo, που σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Πριν τη μετωπική σύγκρουση, ο οδηγός του Polo είχε πέσει πάνω και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο που προκάλεσε χαμό το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Άμπλιανης.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Δείτε και φωτογραφίες από το τροχαίο