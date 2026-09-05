Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 31χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και βγήκε από το χειρουργείο αργά το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαία την παραμονή του υπό μηχανική υποστήριξη στη ΜΕΘ.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 15.50, όταν ο 31χρονος έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι οικιακής χρήσης. Σύμφωνα με την εκδοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, αρχικά κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας στο ισόγειο και την απείλησε, με τον σκοπό και άλλους αστυνομικούς να επιχειρούν να τον ακινητοποιήσουν.

Ο άνδρας κατάφερε να απομακρυνθεί και ανέβηκε στον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται το Τμήμα Ασφαλείας. Εκεί οι αστυνομικοί τον περιόρισαν σε δωμάτιο, συνεχίζοντας να του ζητούν να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί με τις εντολές τους. Εκείνος, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε σε ένταση και να αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο.

Έσπασε την πόρτα – Η στιγμή του πυροβολισμού

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 31χρονος πέταξε μία γλάστρα και έσπασε την πόρτα του δωματίου. Από τα θραύσματα της τζαμαρίας τραυματίστηκε ελαφρά αστυνομικός στο κεφάλι, ο οποίος διακομίστηκε επίσης στο Θριάσιο με θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι, λίγο πριν από τον πυροβολισμό, ο άνδρας φώναζε προς τους αστυνομικούς: «Ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;».

Όταν η πόρτα υποχώρησε, συνέχισε –σύμφωνα με τις καταθέσεις– να κινείται απειλητικά κρατώντας το μαχαίρι. Τότε ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας τον μία φορά.

Η σφαίρα προκάλεσε διαμπερές τραύμα που επηρέασε την κοιλιακή και τη θωρακική χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 31χρονο στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι είχαν προηγηθεί «επανειλημμένες και σαφείς εντολές» προς τον 31χρονο να αφήσει το μαχαίρι και ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε όταν εκείνος κινήθηκε προς τους αστυνομικούς. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της ένοπλης επέμβασης.

Δημοσιεύματα, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές δομές. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ άγνωστο παραμένει τι προηγήθηκε και τι τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα.