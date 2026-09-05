Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το Σάββατο 5/9 η 68χρονη και ο γιος της, μετά τη σύλληψή τους για την υπόθεση της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα, της οποίας τα οστά εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της οικογενειακής κατοικίας.

Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την πλημμεληματική κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ενώ χωριστή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ενδεχόμενη απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 43χρονη εγγονή της γυναίκας, η οποία ζει στο εξωτερικό, προσέφυγε στις Αρχές επειδή δεν είχε επικοινωνήσει με τη γιαγιά της για περίπου μία δεκαετία. Κατά νεότερες πληροφορίες, ο πατριός της την είχε ενημερώσει ότι η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή και ότι ενδεχομένως είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού. Η γυναίκα, που σήμερα θα ήταν 90 ετών, εκτιμάται ότι είχε πεθάνει τα Χριστούγεννα του 2017.

Η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχτηκε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να εξακολουθήσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Υποστήριξε ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια και αρχικά υπέδειξε τον κήπο ως τόπο ταφής.

Τα οστά βρέθηκαν στην αποθήκη

Οι αστυνομικοί έσκαψαν την αυλή με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, χωρίς να εντοπίσουν τη σορό. Η έρευνα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου βρέθηκαν ανθρώπινα οστά τυλιγμένα με νάιλον και σεντόνι, μέσα σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Τα ευρήματα εξετάζονται από ιατροδικαστή και ειδικό ανθρωπολόγο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στην ηλικιωμένη, να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και, εφόσον είναι εφικτό, να διαπιστωθούν τα αίτια. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων δεν μπορεί να προκύψει ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, με τις Αρχές να διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Στο μικροσκόπιο η σύνταξη

Από την έρευνα στα οικονομικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης παρέμενε ενεργός έως και τον Αύγουστο του 2026 και πραγματοποιούνταν αναλήψεις μέσω χρεωστικής κάρτας. Οι Αρχές αναζητούν ποιοι είχαν πρόσβαση στον λογαριασμό και ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε μετά τον θάνατό της. Μετά τον χρονικό προσδιορισμό του θανάτου αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ο εγγονός αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν έμενε μόνιμα στο σπίτι και ότι η μητέρα του του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει το θέμα». Η δικαστική και ιατροδικαστική έρευνα καλείται πλέον να αποσαφηνίσει τόσο τις συνθήκες θανάτου όσο και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.