Κατηγορηματικά αρνούνται οι γονείς του βρέφους στην Κυψέλη ότι έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατό του, απορρίπτοντας την κατηγορία της δολοφονίας.

Όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή τους, οι ίδιοι επιμένουν ότι το παιδί κατέληξε από παθολογικά αίτια και αμφισβητούν τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Είναι διαφορετικό να είσαι κακός πατέρας ή κακή μητέρα και άλλο να είσαι δολοφόνος ενός βρέφους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορός τους, Χρήστος Ψαρράς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο συνήγορος έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».

«Υπήρξε διαρροή των αποτελεσμάτων DNA»

Ο κ. Ψαρράς έθεσε, τέλος, και ζήτημα διαρροής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA, εκφράζοντας την απορία του για το πώς προσωπικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο κατέληξαν να δημοσιοποιηθούν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν και υπόλογοι σε σχέση με αυτό», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τις ευθύνες των γονέων, αλλά και για το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν παρέμβει έγκαιρα, αφού είχαν υπάρξει αναφορές για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.