Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ιερέας του ναού επικοινώνησε με τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά. Για να καταστεί δυνατή η είσοδος χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας άνοιξαν το κοντέινερ. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Το τραύμα και το μαχαίρι που βρέθηκε δίπλα του

Ο ψάλτης έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ κοντά στη σορό βρέθηκε ένα μαχαίρι. Από την αρχική έρευνα δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τι είχε προηγηθεί ή τα κίνητρα πίσω από την τραγωδία.

Το γεγονός ότι ο χώρος βρέθηκε κλειδωμένος από μέσα και ότι το μαχαίρι ήταν δίπλα στον άνδρα οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του άνδρα και να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε στο κοντέινερ. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία και τον χρόνο του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την ηλικία ή την ταυτότητα του ψάλτη, ούτε για τους λόγους που οδήγησαν τον ιερέα να εκτιμήσει ότι βρισκόταν στον συγκεκριμένο χώρο.