Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στον Μαραθώνα, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού όπου διέμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα με την οικογένειά της.

Πρόκειται για την 68χρονη κόρη της και τον εγγονό της, ενώ τα οστά εκτιμάται ότι ανήκουν στην ηλικιωμένη, η οποία, εάν ζούσε σήμερα, θα ήταν 90 ετών.

Τα ευρήματα ήταν τυλιγμένα με νάιλον και σεντόνι. Η επίσημη ταυτοποίησή τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένονται οι εργαστηριακές και ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η έρευνα άρχισε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν τα στοιχεία της γυναίκας στον ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί. Παράλληλα, από την έρευνα στα τραπεζικά αρχεία προέκυψε ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξή της παρέμενε ενεργός και ότι πραγματοποιούνταν αναλήψεις μέχρι και τον Αύγουστο του 2026. Οι Αρχές εξετάζουν ποιος είχε πρόσβαση στην τραπεζική κάρτα και ποιος εισέπραττε τα χρήματα.

Η πρώτη εκδοχή για ταφή στον κήπο

Κατά την εξέτασή της, η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου μία δεκαετία και υποστήριξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη εκτιμάται ότι πέθανε τα Χριστούγεννα του 2017.

Φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι είχε θάψει τη σορό στην αυλή, χωρίς να δηλώσει τον θάνατο και χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη.

Με βάση τις υποδείξεις της, αστυνομικοί και ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στον κήπο, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και μηχανήματα έργου. Παρά τις εκσκαφές, όμως, δεν εντοπίστηκε τίποτα στο σημείο που είχε υποδειχθεί.

Η έρευνα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο εσωτερικό του σπιτιού. Τα οστά βρέθηκαν τελικά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, τυλιγμένα με νάιλον και ύφασμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να είχε αρχικά ταφεί στον κήπο και τα οστά να μεταφέρθηκαν αργότερα στην αποθήκη, χωρίς αυτή η εκδοχή να έχει επιβεβαιωθεί.

Ιατροδικαστική εξέταση και ανοιχτά ενδεχόμενα

Στο σπίτι μετέβησαν ιατροδικαστής και ειδικός ανθρωπολόγος, ενώ τα ευρήματα μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο. Οι εξετάσεις καλούνται να επιβεβαιώσουν εάν τα οστά ανήκουν πράγματι στη συγκεκριμένη γυναίκα και, εφόσον είναι δυνατόν, να προσδιορίσουν τον χρόνο και την αιτία θανάτου.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση, ο ισχυρισμός της 68χρονης περί θανάτου από φυσικά αίτια δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένος. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανές οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές.

Σε βάρος της κόρης και του εγγονού σχηματίστηκε δικογραφία για μη αναγγελία του θανάτου, ενώ αναμένεται χωριστή διερεύνηση για ενδεχόμενη απάτη σε βάρος του Δημοσίου σχετικά με τη συνέχιση καταβολής και ανάληψης της σύνταξης.

Ο εγγονός αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν έμενε μόνιμα στο σπίτι και ότι η μητέρα του τού έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα.