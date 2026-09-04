Στη σύλληψη μιας 38χρονης γυναίκας προχώρησαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σαρωνίδα Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Τα εξειδικευμένα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλεξαν κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 38χρονης. Η ύποπτη οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων συνεχίζονται για τη πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε περίπου στις 16:30 από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου δύο στρέμματα.



Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.277.352,72 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 294 (88,82%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,18%) από πρόθεση.



Παράλληλα, τονίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, συμφώνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.