Η φρίκη στην υπόθεση της Κυψέλης δεν έχει τέλος, με την αστυνομία να εξετάζει το σενάριο το ζευγάρι που συνελήφθη να χορηγούσε παράνομες ουσίες στο βρέφος του, ώστε να μην κλαίει.

Σύμφωνα με το Star, απάντηση σε αυτό το σενάριο θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να βγουν σε τουλάχιστον δύο μήνες.

Επίσης, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση πιστεύουν, σύμφωνα με το Star, ότι τα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα από όσα κατέθεσαν, ειδικά τα δύο μεγαλύτερα. Μάλιστα, ενδεχομένως ήταν και μπροστά στον θάνατο του βρέφους.

Έτσι, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά αναμένεται να εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο της αστυνομίας.

Το Star ανέφερε επίσης για την κατάσταση των παιδιών, ότι με εντολή εισαγγελέα τα δύο αγόρια δεν μπορεί να τα πλησιάσει κανείς, παρά ψυχολόγοι, γιατροί και νοσηλευτές.

Όσον αφορά τη 15χρονη έγκυο, μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που διαθέτει ψυχιατρική κλινική για να παρακολουθείται στενά από ειδικούς, καθώς παρουσιάζει στερητικό σύνδρομο, αφού είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών.