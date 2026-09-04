Τροχαίο σημειώθηκε στην Ηλιούπολη, όταν κλεμμένο ΙΧ εμβόλισε ταξί, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να καρφωθεί σε αυλή σπιτιού και να αιωρείται στα κάγκελα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί. Σύμφωνα με τον Alpha, το κλεμμένο λευκό όχημα κινούνταν στην οδό Αχιλλέως, όταν παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που διέσχιζε τη Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Τότε, το ταξί εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε αυλή σπιτιού, με τον κόσμο να ξυπνά από τον θόρυβο της σύγκρουσης.

Ο νεαρός οδηγός του κλεμμένου οχήματος παράτησε το ΙΧ και εξαφανίστηκε, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό του.