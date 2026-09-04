Τις αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, με την έφοδο ενός άνδρα και τα πυρά των αστυνομικών περιγράφει μια μητέρα με τον γιο της, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εντός του τμήματος, σε απόσταση αναπνοής από το επεισόδιο.

​Όπως ανέφεραν, είχαν επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν ταυτότητες και κατέληξαν να κλείνονται στην αίθουσα για να γλιτώσουν.

​«Ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;»

​Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, ενώ βρίσκονταν στο γραφείο εκδόσεως ταυτοτήτων: «Ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον “αν έχεις όπλο βγάλε το, φέρ’ το”. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε έναν θόρυβο στην πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα, ενώ ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα».

​Όπως εξήγησαν, ο άγνωστος άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον αστυνομικό. Όταν ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό όπλο ζητώντας του να ηρεμήσει και να πετάξει το μαχαίρι, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει: «Ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;». Καθώς ο δράστης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του αστυνομικού για να τον εγκλωβίσει, εκείνος αναγκάστηκε να πυροβολήσει.

​«Ήμασταν μέσα, μια πόρτα, μια ανάσα… Κλείσαμε την πόρτα και περιμέναμε από μέσα να μας πουν να βγούμε», ανέφεραν οι μάρτυρες, σημειώνοντας πως ο άνδρας δεν ζήτησε ούτε είπε κάτι συγκεκριμένο πριν την έφοδο, αλλά φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, ενδεχομένως, όπως είπαν, λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων.

​Ο άνδρας που πραγματοποίησε την έφοδο έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από το υπηρεσιακό όπλο στον θώρακα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Θριάσιο». Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και ένας αστυνομικός από θραύσματα, όταν ο δράστης εκσφενδόνισε μια γλάστρα προς το μέρος του.