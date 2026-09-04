Απορριπτική είναι η εισαγγελική πρόταση κατά της προσφυγής του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Marfin, όπως αναφέρει ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης.

Τον τελευταίο λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί επί της προσφυγής τις επόμενες εβδομάδες.

Η κατηγορούμενη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, μέσω του συνηγόρου της, δηλώνει αποφασισμένη «να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Marfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει τη νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσας, δεν το πράττει με επιτυχία. Η προσπάθειά της να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας επικαλούμενη ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι σε εκείνη του 2022 (κάτι που δεν ισχύει αφού οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε) δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα της εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση. Όλα αυτά απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπόψη του Συμβουλίου.

Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Άλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλο αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση ή την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα είχε τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή της μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε., διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη», την οποία όμως προηγουμένως η κυβέρνηση έχει φροντίσει να βομβαρδίσει με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις. Αλλά ούτως ή άλλως η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.

Αθήνα, 4.9.2026

Κώστας Παπαδάκης

συνήγορος υπεράσπισης