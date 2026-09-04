Μία ακόμη ανατριχιαστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες, όπου μία γυναίκα φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από τη μητέρα του για την υπόθεση, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχει χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη -η οποία έμενε σε αυτό το σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα- δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Μετά από αυτή την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ευρύτερη έρευνα.

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τη σορό της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με όσα έχει πει η εγγονή αν ζούσε θα ήταν 90 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψή της.

Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί η σορός της ηλικιωμένης και να βεβαιωθούν οι Αρχές ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς παραμένει ακόμη ανοιχτό το σενάριο (αν και δεν είναι το πλέον πιθανό), να έπεσε η γυναίκα θύμα εγκληματικής ενέργειας.