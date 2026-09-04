Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για τη φρικτή υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή. Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί που έχουν διατυπώσει ο 43χρονος και η 38χρονη για τις συνθήκες της υπόθεσης εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες αρχές.

Η Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν.

Εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA για τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 38χρονης που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η 15χρονη και ο 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο, όχι όμως και ο 9χρονος, ο οποίος είναι μόνο της Γερμανίδας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των δύο γονέων σχετικά με την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους, όπως σημειώνει η ΕΡΤ. Ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στην κατοικία, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός του.

Ανέφεραν, πάντως, ότι γνώριζαν πως από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.

Στο μεταξύ, η 15χρονη φέρεται να έχει καταθέσει ότι διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό, από τον οποίο είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα.

Το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.