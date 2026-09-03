Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη η είδηση του θανάτου δημοτικού συμβούλου και πρώην αντιδημάρχου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 21:00, φέροντας τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα.

Ο νεκρός ήταν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη και στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιδήμαρχος, έχοντας αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες στη δημοτική αρχή.

Το σημείο όπου βρέθηκε κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με ενεργή παρουσία στα κοινά και στην αυτοδιοίκηση της περιοχής.