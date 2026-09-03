Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA έρχονται να προσθέσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε ισοθερμικό σάκο, κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς τους ότι το μωρό ανήκε στην οικογένειά τους.

Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε λήψη γενετικού υλικού από τα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι – τη 15χρονη εγκυμονούσα, τον 12χρονο και τον 9χρονο – προκειμένου να εξακριβωθεί η πραγματική σχέση τους με το ζευγάρι.

Η εξέταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι αρχές διερευνούσαν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην ήταν βιολογικά τέκνα των δύο κατηγορουμένων.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδειξαν ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι παιδιά και των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, διαφορετικό είναι το αποτέλεσμα για τον 9χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι παιδί μόνο της 38χρονης γυναίκας.

Το εύρημα αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη σύνθεση της οικογένειας, καθώς το ζευγάρι είχε υποστηρίξει εξαρχής ότι και τα τέσσερα παιδιά ήταν κοινά τους παιδιά.

Οι κατηγορίες για τη δολοφονία του βρέφους

Ο 43χρονος και η 38χρονη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση του 8 μηνών βρέφους, με τους ίδιους πάντως να αρνούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατό του.

Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι δεν προχώρησαν στη δήλωση του θανάτου του επειδή φοβήθηκαν ότι θα τους αφαιρούσαν την επιμέλεια των υπόλοιπων παιδιών.

Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος του βρέφους προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια.

Στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι, με αρκετά από αυτά να έχουν προκληθεί πριν από τον θάνατό του.

Οι δύο γονείς φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να υποστήριξαν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν. Ο 43χρονος έκανε λόγο ακόμη και για θεωρίες περί «αλλαγής του βρέφους στο μαιευτήριο» από τους Illuminati, ενώ απέδωσε τα προβλήματα του παιδιού σε υποτιθέμενα προβλήματα υγείας.

Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε το παιδί στην κατάψυξη επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί μετά τον θάνατό του.

Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η 38χρονη και ένας 26χρονος Αφγανός.

Οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη δικογραφία που αφορά αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά και τη μη δήλωση ανεύρεσης νεκρού.

Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται μεταξύ άλλων για ναρκωτικά, ψευδή κατάθεση και γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη.

Οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος κατέληξε να παραμείνει κρυμμένο στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες ανακριτικές ενέργειες να αναμένεται να φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.