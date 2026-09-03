Στην προσαγωγή ενός άνδρα που εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σκύρο προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στοιχεία που προέκυψαν κατά την έρευνα για τη φωτιά της 29ης Αυγούστου στη θέση Χάρτσα οδήγησαν στην προσαγωγή του ως υπόπτου.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε κάψει περίπου 4 στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν ο ίδιος άνδρας μπορεί να συνδέεται και με τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγες ημέρες νωρίτερα στη θέση Κλούθρο.

Στο μικροσκόπιο η φωτιά των 4.090 στρεμμάτων

Η πυρκαγιά στη θέση Κλούθρο εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου και είχε ιδιαίτερα μεγάλο αποτύπωμα, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική προκάλεσε την καταστροφή περίπου 4.090 στρεμμάτων.

Οι Ανακριτικές Ομάδες Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, συγκέντρωσαν μαρτυρίες και αξιολόγησαν στοιχεία από τις δύο υποθέσεις.

Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν ενδείξεις που οδήγησαν στην εξέταση του συγκεκριμένου προσώπου.

Έρευνα για τα κίνητρα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του προσαχθέντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρηση αλκοόλ, ενώ φέρεται να έχουν καταθέσει σχετικά και συγγενικά του πρόσωπα.

Ο ίδιος, πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει ομολογήσει την πράξη.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί και η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές και αν υπάρχουν ευθύνες.

Μέχρι την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η εμπλοκή του υπόπτου παραμένει υπό διερεύνηση.