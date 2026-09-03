Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Περιστέρι και Ίλιον από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνα των Αρχών και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση της 61χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Τους εντόπισαν την ώρα της συναλλαγής

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μετά από συλλογή πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ δράσης (profiling), οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επιχείρηση για τον τερματισμό της δραστηριότητας της 61χρονης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε περιοχή του Ιλίου τη στιγμή που φέρεται να είχε μόλις προμηθεύσει με ναρκωτικά έναν 50χρονο άνδρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, ενώ κατά τον έλεγχο ο 50χρονος φέρεται να προσπάθησε να απαλλαγεί από την ποσότητα ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Κατά τη σωματική έρευνα στην 61χρονη εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών, συσκευασμένη σε μορφή που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρέπεμπε σε σκοπό άμεσης διακίνησης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

102,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

190 ευρώ,

δύο κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η ζυγαριά και ο τρόπος συσκευασίας των ουσιών εξετάζονται από τις Αρχές ως στοιχεία που συνδέονται με τη διακίνηση.

Γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.