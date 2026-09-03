Στη σύλληψη ενός 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος ήταν διεθνώς αναζητούμενος, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από την Interpol Τουρκίας.

Οι τουρκικές Αρχές τον αναζητούσαν προκειμένου να εκτίσει ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με διακεκριμένη κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία για την υπόθεσή του.