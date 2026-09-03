Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει μια εσωτερική κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετηθεί στην κουζίνα του σπιτιού, στο σημείο όπου, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορούμενου, εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο κατηγορούμενος είχε εγκαταστήσει στις αρχές Ιουλίου δύο κάμερες ασφαλείας στην κατοικία του στην Άνω Σύρο, μία εξωτερικά και μία στο εσωτερικό του σπιτιού. Η τοποθέτησή τους έγινε μετά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στην οικία.

Το υλικό από την εξωτερική κάμερα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών. Ωστόσο, από την εσωτερική κάμερα, που φέρεται να βρισκόταν στην κουζίνα, δεν έχει παραδοθεί αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για την κάμερα

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε αγοράσει την εσωτερική κάμερα, αλλά δεν την είχε θέσει ποτέ σε λειτουργία καταγραφής, καθώς δεν είχε τοποθετήσει σε αυτήν κάρτα μνήμης.

Σε αντίθεση με την εξωτερική κάμερα, στην οποία υπήρχε κάρτα μνήμης και από την οποία έχει προκύψει υλικό που βρίσκεται πλέον στη διάθεση των Αρχών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η πλευρά του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι η θανατηφόρα μαχαιριά δόθηκε μέσα στο σπίτι.

Εάν υπήρχε καταγεγραμμένο υλικό από την εσωτερική κάμερα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την επιβεβαίωση ή την κατάρριψη της συγκεκριμένης εκδοχής.

Οι αμφιβολίες της οικογένειας της γυναίκας

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, ωστόσο, εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η εσωτερική κάμερα δεν διέθετε κάρτα μνήμης.

Ο πατέρας της δολοφονημένης γυναίκας θεωρεί πιθανό να υπήρχε κάρτα στην κάμερα και να αφαιρέθηκε αμέσως μετά το περιστατικό.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η κάρτα θα μπορούσε να είχε αφαιρεθεί είτε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο είτε από τη σύζυγό του, πριν φτάσουν στο σπίτι οι αστυνομικοί.

Το γεγονός που εξετάζεται πλέον είναι ότι, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, η κάρτα μνήμης από την εσωτερική κάμερα πράγματι δεν βρισκόταν στη συσκευή.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη με την κάμερα, αν υπήρξε ποτέ κάρτα μνήμης σε αυτήν και εάν είναι δυνατό να ανακτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία από τη συσκευή. Το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων μέσα στο σπίτι.