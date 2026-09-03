Ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό από την Ουγγαρία, ο οποίος είχε καταγραφεί να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς τύπου «drift» στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι από την πράξη του μπορούσε να προκύψει κίνδυνος τόσο για ανθρώπους όσο και για ξένα πράγματα. Παράλληλα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Το βίντεο που προκάλεσε την επέμβαση της Τροχαίας

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στα οποία φαίνεται ο 24χρονος να οδηγεί σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο οδηγός έκανε «τετακέ» και «οκταράκια» στο οδόστρωμα, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων και όχι απλή οδήγηση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που διαβιβάστηκε στην Τροχαία, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η συμμετοχή άλλων οδηγών σπορ αυτοκινήτων που φέρονται να εμπλέκονται σε παρόμοιες ενέργειες.

Η σύνδεση με τη διοργάνωση αυτοκινήτων

Ο 24χρονος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Zero2 Rally», μιας εκδήλωσης με συμμετοχή πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως οι συγκεκριμένοι ελιγμοί απαγορεύονταν και απέδωσε το περιστατικό σε λάθος συνεννόηση μεταξύ διοργανωτών και Αρχών.

Στην απολογία του ανέφερε: «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο αυτό που έκανα με τους ελιγμούς και δεν ήταν ξεκάθαρο από τους διοργανωτές. Αν το γνώριζα, σε καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάποια ενέργεια που δεν είναι νόμιμη».

Ο 24χρονος υποστήριξε ακόμη ότι δεν κινδύνευσε κάποιος άνθρωπος από την οδήγησή του.

«Ήταν λάθος επικοινωνία»

Μετά τη σύλληψή του, ο οδηγός είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι θεωρούσε πως υπήρχε άδεια για τις συγκεκριμένες ενέργειες.

«Ήταν ένα λάθος επειδή οι διοργανωτές είπαν ότι μπορούμε να προβούμε σε αυτό και ότι η Αστυνομία ήταν ενήμερη και δεν θα υπήρχε πρόβλημα», είχε αναφέρει.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δρόμος ήταν κλειστός όταν έγιναν οι ελιγμοί και ότι δεν υπήρχαν άλλα οχήματα στο σημείο.

Η άδεια αφορούσε στάθμευση, όχι drift

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά το περιστατικό, η άδεια που είχε δοθεί για τη διοργάνωση αφορούσε τη στάθμευση των οχημάτων και την παρουσία τους στη Νέα Παραλία, όχι την πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών ή οδήγηση επίδειξης στο οδόστρωμα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλα βίντεο από την ίδια ημέρα, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά με σπορ αυτοκίνητα στην περιοχή της παραλίας.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στις εκδηλώσεις αυτοκινήτου και στην επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, ειδικά σε σημεία με μεγάλη παρουσία πολιτών και πεζών.