Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού-Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 60χρονο, ενώ πριν από την παράσυρση είχε προηγηθεί σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέθης στον οδηγό, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.