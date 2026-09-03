Τρία ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών, φιλοξενούνται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Πρέβεζας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ.

Τα παιδιά, που προέρχονται από τον δήμο Ζηρού, φέρεται να απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον έπειτα από καταγγελία συγγενών σε βάρος του πατέρα για παραμέληση και υποσιτισμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα έχει φύγει από το σπίτι.

Η ΠΟΕΔΗΝ θέτει παράλληλα το ζήτημα προστασίας των τριών ανηλίκων κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει, τα παιδιά δεν φυλάσσονται από αστυνομικούς, ενώ ο πατέρας φέρεται να κινείται έξω από το νοσοκομείο.