Σάλος έχει προκληθεί από το βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αποτέλεσε το βασικό «δόλωμα» στην απάτη που στήθηκε σε βάρος γυναίκας στην Πάτρα, η οποία πίστεψε ότι επικοινωνούσε απευθείας με τον… Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο δράστης επικοινώνησε αρχικά μαζί της μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και της υποστήριξε ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής προσφέρει οικονομική βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία του ισχυρισμού του, προχώρησε στη συνέχεια σε βιντεοκλήση εμφανίζοντας τον «Ρονάλντο» μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο.

Η γυναίκα, όπως περιέγραψε στην εφημερίδα «Γνώμη», πείστηκε ότι στην άλλη πλευρά της βιντεοκλήσης βρισκόταν πράγματι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο επιτήδειος ζήτησε από τη γυναίκα να καταβάλει συνολικά 100 ευρώ, σε δύο δόσεις των 50 ευρώ μέσω της εφαρμογής IRIS, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια. Λίγο αργότερα, και αφού είχε ήδη καταβάλει τα χρήματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη: «Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», είπε η ίδια.

Δείτε το βίντεο: