Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, όπου είχε εκδοθεί και Missing Alert.

Σύμφωνα με το tempo24.news το κορίτσι υπέστη ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες.

Η νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί την Τρίτη και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί , καθώς έχει και ψυχολογικά προβλήματα.

Μετά απο κινητοποίηση η 15χρονη βρέθηκε χθες σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και όπως κατήγγειλε είχε υποστεί βιασμό.

Το νεαρό κορίτσι όταν έφυγε από το σπίτι της πήγε σε 31χρονο και εκεί στο σπίτι του, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, την βίασε ο ίδιος αλλά και ένας 32χρονος φίλος του.

Οι δράστες έχουν συλληφθεί, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.