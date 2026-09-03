Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη, με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών να βρίσκονται στο επίκεντρο των Αρχών.

Τα τρία παιδιά εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου από παιδοψυχολόγους στη δομή «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών, ενώ η διαδικασία της εξέτασης ηχογραφήθηκε. Το σχετικό υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία διενεργεί την προανάκριση, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα τρία ανήλικα παιδιά ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τη δολοφονία του βρέφους, αλλά μόνο ότι γνωρίζαν πως το μωρό είχε πεθάνει και στη συνέχεια ότι είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Παράλληλα, από την εξέταση των παιδοψυχολόγων διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι Αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη εξέταση των τριών ανηλίκων, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω τα όσα γνωρίζουν για την υπόθεση και όσα φέρονται να διαδραματίζονταν μέσα στην οικογένεια.

Θυμίζεται ότι οι τρεις συλληφθέντες προφυλακίστηκαν για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους για ναρκωτικά. Η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία για το βρέφος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξεταστούν ενώπιον ανακριτή. Το ζευγάρι έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος πέθανε το 2022, σε ηλικία οκτώ μηνών, από παθολογικά αίτια, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με κήλη στο έντερο. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς δεν εντοπίστηκαν παθολογικά ευρήματα στο σώμα του βρέφους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα σχετικά με τα τραύματα που έφερε το παιδί. Στο σώμα του εντοπίστηκαν συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι, με τα πέντε να εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατό του.

Ο 43χρονος, ωστόσο, επιμένει ότι οι μαχαιριές προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του βρέφους, όταν προσπάθησε να σπάσει τον πάγο γύρω από το σώμα του προκειμένου να το μετακινήσει. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τα ευρήματα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη βιολογική σχέση των τριών ανηλίκων με τους δύο ενήλικες που έχουν συλληφθεί, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για τα βιολογικά τους παιδιά. Τα παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας και όχι του Έλληνα συζύγου της.

Στο μεταξύ, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη έγκυο που εντοπίστηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση.