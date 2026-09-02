Κατάθεση στις αρχές αναμένεται να δώσουν τα τρία παιδιά του ζευγαριού που συνελήφθη στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τον Alpha, τα δύο μικρά αγοράκια και το 15χρονο κορίτσι που είναι έγκυος, θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εκεί, παρουσία ψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου, θα καταθέσουν ένα ένα και αν προκύψουν διαστάσεις στα λεγόμενά τους, τότε θα καταθέσουν και τα τρία μαζί.

Οι αρχές εξετάζουν τη βιολογική σχέση με τους δύο ενήλικες που συνελήφθησαν, καθώς δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται για βιολογικά τους παιδιά. Ο Alpha ανέφερε, μάλιστα, πως τα παιδιά έχουν το επώνυμο της Γερμανίδας και όχι του Έλληνα συζύγου της.

Τα παιδιά αναμένεται να καταθέσουν σύντομα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη φρίκη της Κυψέλης πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, τη 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι απολογήθηκαν για ένα κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικά, δηλώνοντας χρήστες, αλλά δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς τους.