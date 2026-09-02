Σε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να επιστρέψει στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, όπου κρατούνταν προσωρινά από τον Απρίλιο του 2025.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε φέρονται να είχαν σημειωθεί το 2025 σε σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η αποκάλυψη της μαθήτριας στην ψυχολόγο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη μαθήτρια μίλησε στην ψυχολόγο του σχολείου για όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνέβαιναν με τον εκπαιδευτικό μέσα στις αίθουσες και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που είχε μαζί του μέσω μηνυμάτων.

Η ψυχολόγος ενημέρωσε τη διευθύντρια του σχολείου και στη συνέχεια γνωστοποιήθηκαν τα καταγγελλόμενα στην οικογένεια της ανήλικης, η οποία απευθύνθηκε στις Αρχές.

Τι υποστήριξε ο 58χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μόνο την κατηγορία που αφορούσε την πορνογραφία ανηλίκων, αρνούμενος ότι είχε τελέσει οποιαδήποτε άλλη πράξη σε βάρος της μαθήτριας.

Όπως υποστήριξε, η ανήλικη τον είχε προσεγγίσει αρχικά για να τον ρωτήσει σχετικά με ζητήματα θρησκείας, καθώς ο ίδιος είχε και την ιδιότητα του θεολόγου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η μεταξύ τους επικοινωνία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε θέματα σεξουαλικής φύσεως και ακολούθησε ανταλλαγή μηνυμάτων.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του

Μετά την απολογία του 58χρονου, ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του και για τις δύο πράξεις.

Στην αγόρευσή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα στην κατάθεση της ψυχολόγου του σχολείου, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυπτε κάποιο στοιχείο που να καταδεικνύει ότι όσα είχε καταθέσει η ανήλικη ήταν αναληθή.

Το δικαστήριο τελικά κήρυξε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και της πορνογραφίας ανηλίκων.

Μετά την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου, του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών.

Η απόφαση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεσή του σημαίνει ότι ο 58χρονος θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.