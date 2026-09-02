Λίγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου για προφυλάκιση και των τριών κατηγορουμένων σε σχέση με την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού, Χρήστος Ψαράς, δήλωσε πως πλέον θα δοθεί μια μεγάλη μάχη ώστε να καταρριφθούν οι ισχυρισμοί, όπως τόνισε, που φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής, «προκειμένου να λάμψει η αλήθεια».

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επίσης κατά συναυτουργία, και ψευδή κατάθεση, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Η δήλωση του Χρήστου Ψαρρά, συνήγορου της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού:

«Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι εντολείς μας για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Έχουν μεταφερθεί στα κρατητήρια και τώρα θα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για αυτά τα οποία ακολουθούν. Να καταρρίψουμε τους ισχυρισμούς τους οποίους φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής για να λάμψει η αλήθεια. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

Και αυτό το λέω και το εννοώ. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη, όχι μόνο όταν εκδίδονται αποφάσεις που μας βολεύουν. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα κάνω μια παράκληση. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις δηλώσεις μας γιατί υπάρχουν και τρία παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν τι γίνεται.

Θα πρέπει να πάρουμε την ιατροδικαστική για να δούμε. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση εμείς θα διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να μας δώσει άλλη μία άποψη για το πώς έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιατροδικαστική εμπίπτει στο πεδίο της επιστήμης και στην επιστήμη όλα καταρρίπτονται ενδεχομένως και μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις.

Οι εντολείς μας δεν αποδέχονται αυτό το γεγονός ότι το έπραξαν, ότι έπραξαν αυτό το έγκλημα. Και εγώ τους παροτρύνω στο να πουν την αλήθεια και η αλήθεια τους είναι αυτή».

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Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η δήλωση του Παναγιώτη Κουτέρη, συνηγόρου του 43χρονου, δηλώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι αισθάνονται στεναχωρημένοι και αισθάνονται ντροπή «όπως ο κάθε λογικός άνθρωπος όταν μαθαίνει ότι θα μπει στη φυλακή», πόσω μάλλον, πρόσθεσε, «όταν ασκείται νέα ποινική δίωξη για μια ανθρωποκτονία, για ένα βρέφος».

Σε σχέση με τον εντολέα του τόνισε οτι «αρνείται τις κατηγορίες» και συμπλήρωσε ότι θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά όταν πάρει τη δικογραφία και διαβάσει την ιατροδικαστική έκθεση.

Τέλος αναφορικά με τη νέα κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών, μετέφερε στον ισχυρισμό του 43χρονου, ότι πρόκειται για ίδια χρήση.