Τέλος στη δράση 42χρονου αλλοδαπού, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα Χανιά, έβαλαν οι αστυνομικές αρχές, εξιχνιάζοντας συνολικά έντεκα περιπτώσεις κλοπών. Ο συλληφθείς παραβίαζε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία της περιοχής, αφαιρώντας συστηματικά χρηματικά ποσά, αντικείμενα αξίας, αλλά και προσωπικά έγγραφα των θυμάτων.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αστυνομίας, η συνολική αξία της λείας του ξεπερνά τις 16.000 ευρώ. Ο 42χρονος οδηγείται στη δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε ογκοδέστατη δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές. Επιπλέον, κατηγορείται και για ψευδή κατάθεση, καθώς προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της εξέτασής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2026 έως και 01.09.2026, ο 42χρονος είχε διαπράξει 11 κλοπές-διαρρήξεις από οχήματα, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 15.245 ευρώ, προσωπικά αντικείμενα αξίας 900 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και κινητό τηλέφωνο.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε διαβατήριο με τα αληθή και ακριβή στοιχεία του (διαφορετικά από τα δηλωθέντα).



Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.