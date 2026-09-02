Σοκ και νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση της Κυψέλης, με τον 43χρονο φερόμενο ως πατέρα του νεκρού βρέφους να μιλά μέσα από το κρατητήριο και να δίνει τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, την κατάψυξη και τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του.

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στο LIVE NEWS και τη Βάσια Γκανάρα, ο 43χρονος υποστήριξε ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε σε ηλικία περίπου εννέα μηνών.

«Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο. Είχε κάτι με το έντερο και κήλη είχε και μας έμεινε στα χέρια», ανέφερε.

Ωστόσο, από τα λεγόμενά του προκύπτουν και ερωτήματα σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Αρχικά ανέφερε ότι γεννήθηκε το 2021, ενώ η σύζυγός του φέρεται να έχει καταθέσει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2022.

«Άκουσα ένα “παπ” και είδα την κοιλιά του πρησμένη»

Ο 43χρονος περιέγραψε στην κάμερα τη δική του εκδοχή για την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Όπως είπε, η οικογένεια βρισκόταν στο τραπέζι και το μωρό ήταν στην κούνια στην κουζίνα. Υποστήριξε ότι την ίδια ημέρα είχε πυρετό και ότι είχαν προηγηθεί επίσκεψη σε γιατρό και χορήγηση υπόθετου.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, κάποια στιγμή η σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. «Το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί δεν είναι καλά», φέρεται να του είπε.

Λίγο αργότερα, όπως υποστήριξε ο ίδιος, άκουσε έναν παράξενο ήχο.

«Άκουσα ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπάθησε να κάνει μασάζ στην κοιλιά του παιδιού.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βρέφος κατέληξε εκείνη τη στιγμή.

Η εξήγηση για τα 18 τραύματα

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το σημείο της συνέντευξης στο οποίο ο 43χρονος ρωτήθηκε για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν όταν προσπαθούσε να απομακρύνει το παγωμένο σώμα από την κατάψυξη.

«Αυτό που ίσως έγινε όταν είχαμε την κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο για να το βγάλουμε», είπε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε:

«Όχι, δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτύπαγα. Αλλά εγώ αφού ήταν παγωμένο το μωρό δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα το μωρό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης που παρουσιάστηκαν, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Από αυτά, τα τρία φέρεται να ήταν προθανάτια και τα 15 μεταθανάτια.

Το εύρημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που έδωσε ο 43χρονος για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα τραύματα.

Γιατί μπήκε το βρέφος στην κατάψυξη

Ο 43χρονος ρωτήθηκε και για τον λόγο που το νεκρό παιδί τοποθετήθηκε στην κατάψυξη και παρέμεινε εκεί, ενώ η οικογένεια φέρεται να άλλαξε περισσότερα από ένα σπίτια.

Η απάντησή του ήταν ότι φοβόταν πως οι Αρχές θα απομάκρυναν τα υπόλοιπα παιδιά από την οικογένεια. «Φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αδήλωτα. Και φοβήθηκα μόνο ότι θα έρθει η Πρόνοια και θα πάρει τα παιδιά μας και θα διαλυθεί όλη η οικογένειά μας», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι το βρέφος μεταφέρθηκε από σπίτι σε σπίτι, ο 43χρονος επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια άλλαξε κατοικία αρκετές φορές.

«Τρία, τέσσερα σπίτια ναι», είπε.

Τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί τρεις φορές στο Παίδων

Σημαντικό μέρος της υπόθεσης αφορά και τα τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται και πάλι στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόνο μέσα στο 2025 είχαν φιλοξενηθεί τρεις φορές στο Παίδων λόγω ζητημάτων που αφορούσαν την κατάσταση διαβίωσής τους.

Ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά μαζί του. «Πήγα και τα πήρα. Ναι», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα για τα παιδιά, απάντησε ότι φοβούνταν τις συνέπειες και την παρέμβαση των Αρχών. «Φοβόμασταν δηλαδή ότι θα πάμε κι όταν θα πάμε θα γίνει αυτό που έγινε και πώς έγινε», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο και η ταυτότητα των γονέων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως την οικογενειακή κατάσταση και την ταυτότητα των προσώπων που εμφανίζονται ως γονείς των παιδιών. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί δείγματα DNA από τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 43χρονος και η 38χρονη είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

Η υπόθεση της Κυψέλης βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: από τις πραγματικές συνθήκες θανάτου του βρέφους και την προέλευση των τραυμάτων, μέχρι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησαν τα υπόλοιπα παιδιά και τα στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την έρευνα των Αρχών και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.