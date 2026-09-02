Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη με το νεκρό μωρό και οι νεότερες πληροφορίες αφορούν την 38χρονη Γερμανίδα, που υποστηρίζει πως είναι η μητέρα του, κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η γυναίκα είναι 38 ετών και μεγάλωσε σε ίδρυμα στη Γερμανία. Στη Γερμανία γνώρισε και τον 43χρονο Έλληνα σύζυγό της, τον οποίο και ακολούθησε στην Ελλάδα όταν εκείνος επέστρεψε, ανέφερε το Live News.

Το 2011 και σε ηλικία 23 ετών απέκτησε το πρώτο της παιδί, την 15χρονη που βρέθηκε στην Κυψέλη να είναι έγκυος, χρήστρια ναρκωτικών και να νοσεί από αφροδίσιο νόσημα. Έπειτα, η 38χρονη απέκτησε τα δύο αγόρια – που επίσης νοσούν με αφροδίσιο – και πιθανώς γέννησε και το μωρό που βρέθηκε άγρια δολοφονημένο μέσα σε βαλίτσα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η γυναίκα διατηρούσε τουλάχιστον τρία προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα στο καθένα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν μιλάει ελληνικά, παρότι μένει χρόνια στην Ελλάδα και για αυτόν τον λόγο έχει ζητήσει διερμηνέα. Συγγενείς της, όμως, είπαν στο Live News ότι γνωρίζει ελληνικά λόγω της μακροχρόνιας παραμονής της.

Τι είπε στις αρχές

Νωρίτερα, η 38χρονη απολογήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα, χωρίς να πείσει, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η Γερμανίδα εμφανίστηκε στο δικαστήριο εμφανώς καταβεβλημένη και κρατούσε την κοιλιά της, καθώς είναι έγκυος.

Σύμφωνα με το Live News, είπε στην απολογία της:

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι, είμαι αθώα. Ζητώ την επιείκεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι μαχαιριές που βρέθηκαν στο μωρό δεν είναι από εμένα. Δεν το σκότωσα. Πέθανε από παθολογικά αίτια. Δεν δήλωσα τον θάνατο, γιατί ήθελα να το έχω πάντα μαζί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».