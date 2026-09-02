Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τα τρία κεντρικά πρόσωπα στην συγκλονιστική υπόθεση της Κυψέλης μετά τις απολογίες τους για υπόθεση ναρκωτικών.

Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, τη 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι απολογήθηκαν για ένα κακούργημα, που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικά, δηλώνοντας χρήστες, αλλά δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς τους.

Νέες διώξεις και εντάλματα σύλληψης

Στην υπόθεση, ωστόσο, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο οποίο στρέφεται το ενδιαφέρον καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ο θάνατος του 9 μηνών βρέφους που φύλαγαν στην κατάψυξη οι κατηγορούμενοι.

Η πρώτη φάση της έρευνας, για αυτό το σκέλος της υπόθεσης, έκλεισε με τη δικογραφία να διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος «έδειξε» ως υπεύθυνο για το θάνατο του μωρού το ζευγάρι.

Γι’ αυτό ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, που δηλώνουν ότι είναι οι γονείς του νεκρού παιδιού.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη έγκυο που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, για πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση.

Σε βάρος των κατηγορουμένων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και θα κληθούν εκ νέου σε απολογία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αρνείται ότι το βρέφος δολοφονήθηκε και ισχυρίζεται ότι έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια.

Μάλιστα, προανακριτικά, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όταν ρωτήθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή που αναφέρει πως έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές, πως τα τραύματα στην πλάτη του έγιναν «επειδή προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο».

Οι απολογίες

«Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα στην απολογία του ο 43χρονος.

Η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να επέμεινε ότι είναι αθώα υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως ήθελε να έχει μαζί της το νεκρό παιδί της. «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να δήλωσε άγνοια για το νεκρό βρέφος και σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε: «Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 43χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και για υπόθεση μαστροπείας. Πρόκειται για μία δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται πολλοί εμπλεκόμενοι για σοβαρά κακουργήματα, όπως βιασμό, μαστροπεία κ.α. και αφορά τη χρονική περίοδο 2020-2021.

Αρχικά η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, όμως από το 2025 οι έρευνες τελούν υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο 43χρονος είχε εμπλακεί και σε μία άλλη υπόθεση μαστροπείας το 2020 με θύμα μία 40χρονη Γερμανίδα. Είχε προφυλακιστεί, αλλά τελικά απαλλάχθηκε με βούλευμα.