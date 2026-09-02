Νέα ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε καταψύκτη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς αναρτήσεις στα social media του 43χρονου φέρεται να εμφανίζουν παιδιά για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2021 από την 38χρονη. Σε αυτήν εμφανίζονται δύο αγοράκια που σήμερα φιλοξενούνται στο Παίδων, αλλά και ένα ακόμη βρέφος. Στην ανάρτηση είναι «ταγκαρισμένος» ο 43χρονος, ενώ η λεζάντα στα γερμανικά αναφέρει: «Τα αγόρια μας».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημιουργεί ένα κρίσιμο ερώτημα, καθώς η μητέρα έχει υποστηρίξει στην κατάθεσή της ότι το βρέφος που φέρεται να βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη γεννήθηκε το 2022 και όχι το 2021, όταν τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία.

Πρόκειται, λοιπόν, για το ίδιο παιδί ή για ένα ακόμη βρέφος, του οποίου η τύχη παραμένει άγνωστη;

Το «Baby Leonidas» στις αναρτήσεις του 2021

Το βρέφος του 2021 εμφανίζεται, σύμφωνα με τις αναρτήσεις που παρουσιάστηκαν, και σε άλλες φωτογραφίες στο προφίλ της 38χρονης.

Σε μία από αυτές φέρεται να αναφέρεται ως «Baby Leonidas», γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στα ερωτήματα που εξετάζονται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της γιαγιάς των παιδιών. Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο LIVE NEWS είχε αναφέρει επανειλημμένα ότι έχει τρία εγγόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια είχε σχολιάσει αναρτήσεις στις οποίες εμφανίζεται το συγκεκριμένο βρέφος.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία του 2021, η μητέρα του 43χρονου απάντησε:

– Εμείς βλέπουμε στο Facebook του 43χρονου μια φωτογραφία που είναι τα παιδάκια τα τρία και ένα μωράκι στο καρότσι.

– Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το… Αλήθεια σας λέω ειλικρινά.

– Είναι παλιά φωτογραφία, το 2021. Είχε τέσσερα παιδάκια;

– Δεν ξέρω ρε παιδιά τι έχει γίνει. Μπερδεμένα είναι τα πράματα, ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε εμένα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω.

Κάτω από την επίμαχη ανάρτηση, μάλιστα, χρήστης φέρεται να ρωτά: «Πού είναι ο Λεωνίδας; Λέγε!!!! Πέντε χρόνια πριν, αυτό είναι άλλο μωρό; Το πουλήσατε;».

Νέα ανάρτηση του 43χρονου από το 2017

Τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στις αναρτήσεις του 2021.

Σε φωτογραφία που φέρεται να είχε δημοσιεύσει ο 43χρονος τον Ιούνιο του 2017 από μαιευτήριο, εμφανίζεται ένα νεογέννητο. Κάτω από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος απαντά σε σχόλιο φίλου του: «Ναι αυτό είναι το τέταρτό μου».

Η ανάρτηση αυτή δημιουργεί ένα ακόμη ερώτημα: υπήρχε άλλο παιδί στην οικογένεια πριν από το βρέφος που εμφανίζεται στις φωτογραφίες του 2021;

Η ανάρτηση του 2011 που προκαλεί νέα ερωτήματα

Ακόμη παλαιότερη είναι μία ανάρτηση του 2011, στην οποία ο 43χρονος φέρεται να εμφανίζει ένα αγοράκι και να γράφει: «Το αντράκι μου! Ο γιος μου είναι!».

Εφόσον η ανάρτηση και η λεζάντα αποτυπώνουν πράγματι όσα παρουσιάζονται, προκύπτει το ερώτημα εάν ο 43χρονος είχε αποκτήσει παιδί πριν από τη γέννηση της 15χρονης κόρης που έχει δηλωθεί ως παιδί του.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, μάλιστα, φέρεται να γράφει για το συγκεκριμένο παιδί: «Αγοράκι μου, μου λείπεις πολύ».

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές ποια ήταν η σχέση του παιδιού με την οικογένεια και πού βρίσκεται σήμερα.

Ερωτήματα και για τις ημερομηνίες γέννησης

Πέρα από τις αναρτήσεις που εμφανίζουν διαφορετικά παιδιά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ερωτήματα έχουν προκύψει και σχετικά με τις ημερομηνίες γέννησης των τριών παιδιών που δηλώθηκαν ως μέλη της οικογένειας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 15χρονης, για την οποία έχει αναφερθεί ότι γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, στα social media υπάρχουν φωτογραφίες ενός νεογέννητου κοριτσιού ήδη από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, δηλαδή περίπου πέντε μήνες νωρίτερα.

Τα στοιχεία αυτά, πάντως, αποτελούν μέχρι στιγμής αντικείμενο ερωτημάτων και δεν συνιστούν από μόνα τους επιβεβαίωση για την ταυτότητα ή την τύχη των παιδιών που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Η υπόθεση της Κυψέλης αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς εκτός από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρό το βρέφος στην κατάψυξη, οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν συνολικά το οικογενειακό περιβάλλον και να διαπιστώσουν ποια είναι η πραγματική εικόνα πίσω από τις αναρτήσεις και τις διαφορετικές αναφορές στα παιδιά.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόσα παιδιά πέρασαν από το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον και τι απέγιναν όσα εμφανίζονται στις παλαιότερες φωτογραφίες.