Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε απλώσει τα δίχτυα της στη Ζάκυνθο. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε υποθέσεις συστηματικής διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση οπλισμού στο νησί, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στις αρχές.



Η εξάρθρωση του κυκλώματος επιτεύχθηκε ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, η σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ζακύνθου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.



Πρόκειται για δύο 41χρονους ημεδαπούς, με τον έναν εκ των δύο, να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο. Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων, για την παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και την τοκογλυφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

“Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, 1 Σεπτεμβρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, -2- από τα μέλη της.



Η σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ζακύνθου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.



Πρόκειται για δύο 41χρονους ημεδαπούς, με τον έναν εκ των δύο, να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.



Συνολικά, στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των -8.300- ευρώ.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.