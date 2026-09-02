Ένα νέο κεφάλαιο στην συγκλονιστική υπόθεση της Κυψέλης ανοίγει η άσκηση νέας ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κεντρικών προσώπων στην υπόθεση.

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους οδήγησε στην άσκηση δίωξης από την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του που δηλώνουν ότι είναι οι γονείς του νεκρού παιδιού.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, για πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένουν αυτή την ώρα την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση που αφορά την υπόθεση των ναρκωτικών για την οποία έχουν ήδη δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικά δηλώνοντας χρήστες.