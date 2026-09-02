Την ενοχή του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας για τις κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθούσα που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της πορνογραφίας ανηλίκων, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν το 2025, όταν η ανήλικη ήταν μαθήτρια σε σχολείο χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπου δίδασκε ο κατηγορούμενος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 58χρονος

Κατά την απολογία του, ο καθηγητής παραδέχθηκε ότι είχε ανταλλάξει με την ανήλικη μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, το λεγόμενο «sexting». Όπως ανέφερε, είχε λάβει και ένα βίντεο της κοπέλας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διέγραψε αμέσως.

Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη μέσα σε χώρους του σχολείου.

«Ουδέποτε, ουδέποτε, ουδέποτε το έχω κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις σχετικές κατηγορίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η ανήλικη ενδέχεται να είπε ψέματα είτε προκειμένου να ξεφύγει από το οικογενειακό της περιβάλλον είτε επειδή απογοητεύτηκε όταν κατάλαβε ότι οι φαντασιώσεις που αντάλλασσαν μέσω μηνυμάτων δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.

Πώς ξεκίνησε η επικοινωνία με την ανήλικη

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 58χρονος, η αρχική προσέγγιση έγινε από την ίδια την κοπέλα. Όπως ανέφερε, εκείνη άρχισε να του απευθύνει ερωτήσεις στο σχολείο σχετικά με θεολογικά και σεξουαλικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, οι δύο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν email, ενώ ακολούθησαν προσωπικές συζητήσεις. Όταν η επικοινωνία πήρε σεξουαλικό χαρακτήρα, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κολακεύτηκε και αισθάνθηκε πως κάποιος τον εκτιμούσε.

Κατά την εξέτασή του από την πρόεδρο του δικαστηρίου, μάλιστα, ερωτήθηκε: «Θέλατε επιβεβαίωση από μία έφηβη;».

«Δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη ζωή μου», απάντησε ο 58χρονος.

Η εισαγγελική πρόταση για την αξιοπιστία της ανήλικης

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αξιοπιστίας των καταγγελιών της ανήλικης.

Όπως ανέφερε, η κοπέλα είχε μιλήσει για όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Παράλληλα, επικαλέστηκε και την κατάθεση της ψυχολόγου του σχολείου, η οποία είχε χαρακτηρίσει την ανήλικη ως παιδί με συγκροτημένη σκέψη.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι όσα περιέγραψε η κοπέλα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν απλώς αποκυήματα της φαντασίας της και πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας βρίσκεται σε εξέλιξη.