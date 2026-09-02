Εξηγήσεις για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού δίνουν το ζευγάρι και ο 26χρονος που συνελήφθησαν για τη δυσώδη υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη όπου βρέθηκε, εντός βαλίτσας, κατεψυγμένο πτώμα βρέφους.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη σύντροφός του από τη Γερμανία και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, οι οποίοι κατηγορούνται για ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν κατά τη σύλληψή τους σε ποσότητες που, κατά την κατηγορία, δεν δικαιολογούν προσωπική χρήση αλλά διακίνηση.

Οι δικαστικές Αρχές βρίσκονται σε αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας που θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του βρέφους, το οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- φέρει πολλαπλές μαχαιριές, το νομικό ή αίματος δεσμό που συνέδεε τους εμπλεκόμενους με το μωρό, αλλά και τις σχέσεις με τους κατηγορούμενους και τις συνθήκες διαβίωσης των άλλων ανήλικων παιδιών, μίας 15χρονης και δύο αγοριών ηλικίας 12 και 9 ετών, που έμεναν με το ζευγάρι των κατηγορούμενων και τον 26χρονο.

Οι επιστημονικές απαντήσεις ως προς αυτά τα ζητήματα, αλλά και αυτών που θα προκύψουν από τον έλεγχο του ψηφιακού υλικού που εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος, θα είναι αυτές που θα καθορίσουν και την περαιτέρω ποινική εξέλιξη για τους κατηγορούμενους,οι οποίοι φαίνεται να έχουν δώσει κάποιες εκδοχές για τη φρικιαστική κατάσταση που αποκαλύφθηκε με αφορμή την καταγγελία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Το ζευγάρι φαίνεται να ισχυρίζεται ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, με την 38χρονη κατηγορούμενη, που υποστηρίζει ότι είναι η μητέρα του, να αναφέρει πως το μωρό υπέκυψε σε προβλήματα υγείας που είχε, το 2023.

Διαφορετική εικόνα, όμως, φαίνεται να έχουν οι διωκτικές Αρχές που από ώρα σε ώρα αναμένεται να ολοκληρώσουν την έρευνά τους με αντικείμενο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Απαντήσεις για όσα συνέβαιναν εντός του σπιτιού θεωρείται ότι θα δώσουν και όσα θα πουν τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Οι ισχυρισμοί που θα προβάλλουν εντός του ανακριτικού γραφείου οι κατηγορούμενοι για το κακούργημα που αφορά τα ναρκωτικά, αλλά και οι απαντήσεις τους για την παθολογική, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται το ζευγάρι ή δόλια προς απόκρυψιν εγκληματική ενέργεια, όπως διαφαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, διατήρηση του νεκρού βρέφους σε ψύξη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις δικαστικές Αρχές. Στο τέλος των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων για αυτό το σκέλος της υπόθεσης.

Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι η παρούσα δικογραφία δεν θα είναι η μοναδική για τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ξανά ενώπιον των δικαστικών Αρχών.