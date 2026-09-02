Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ανατριχιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα και τοποθετημένο σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Θυμίζεται ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη σύντροφός του από τη Γερμανία και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν οδηγηθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Οι τρεις τους κατηγορούνται για ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν κατά τη σύλληψή τους σε ποσότητες που, κατά την κατηγορία, δεν δικαιολογούν προσωπική χρήση αλλά διακίνηση.

Οι δικαστικές αρχές βρίσκονται σε αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας που θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του βρέφους -το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει πολλαπλές μαχαιριές-, το νομικό ή αίματος δεσμό που συνέδεε τους εμπλεκόμενους με το μωρό, αλλά και τις σχέσεις με τους κατηγορούμενους και τις συνθήκες διαβίωσης των άλλων ανήλικων παιδιών, μίας 15χρονης και δύο αγοριών ηλικίας 12 και 9 ετών, που έμεναν με το ζευγάρι των κατηγορούμενων και τον 26χρονο.

«Υπάρχουν αρκετά κενά και ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορούμενων», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» της ΕΡΤ.

«Έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος τους, η οποία σήμερα θα παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλο το υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνει. Υπάρχουν και τρία ανήλικα παιδιά στην οικογένεια για τα οποία εκκρεμούν κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η εξέτασή τους. Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σπίτι του παιδιού με ειδικό παιδοψυχολόγο, καθώς σίγουρα μπορούν να δώσουν πληροφορίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε από τους κατηγορούμενους. Όπως επίσης είναι δύσκολο να βρούμε πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, επειδή ακριβώς, όπως φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν είχε καταγγελθεί ποτέ στις Αρχές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσαν τα παιδιά.

«Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα για ανεύρεση των παιδιών, προφανώς τα παιδιά εισέρχονταν σε κάποια δομή σε νοσοκομείο και με κάποιο τρόπο εξέρχονταν. Γι’ αυτό ακριβώς ερχόταν και αυτή η παραγγελία στα αστυνομικά τμήματα, ώστε να βρεθούν ξανά τα παιδιά και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο ή σε κάποια δομή».

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε η ίδια: «Βρήκαμε στο ιστορικό ότι υπήρχαν καταγγελίες οι οποίες ήταν ανώνυμες και πολύ ορθά έπραξαν οι πολίτες, χωρίς να δίνεται κανένα στοιχείο, έστω διεύθυνσης κατοικίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9-10 διαφορετικές διευθύνσεις αυτά τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών σε τέτοια περιστατικά. Κάθε φορά που λαμβάνουμε μία εισαγγελική παραγγελία γίνεται απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία. Απαντάμε στην Εισαγγελία ότι αναζητήθηκαν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και τελικά βρέθηκαν σε αυτή τη διεύθυνση. Ξαναλέω, αυτή είναι μία αλληλογραφία που γίνεται άμεσα µε τον εισαγγελέα, για να επέμβει η αστυνομία και να βρει αυτά τα παιδιά. Προφανώς και δεν μπορεί ο εισαγγελέας να γνωρίζει πού βρίσκεται ένα παιδί, όταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται η μεταφορά τους από μια οικία σε άλλη».

«Προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο»

Στον ισχυρισμό πως ο θάνατος του περίπου 9 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια επιμένει το «σατανικό» ζευγάρι. Προανακριτικά, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς -όταν ρωτήθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή- πως τα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του αγοριού προήλθαν «επειδή προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο».

Πρόκειται για ισχυρισμό που σοκάρει, ενώ είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα διέκρινε ο ιατροδικαστής, κ. Μοναστηριώτης, κατά τη νεκροτομή, καθώς «είδε» περισσότερα από 10 πισώπλατα τραύματα από μαχαίρι στο βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είπε ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν από παθολογικά αίτια και πως τα τραύματα ήταν επειδή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο που είχε σκληρύνει, λόγω του ότι βρισκόταν πολύ καιρό στην κατάψυξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και η 38χρονη Γερμανίδα επιμένει ότι το παιδί γεννήθηκε με προβλήματα υγείας και πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, ενώ μετά το έβαλαν στην κατάψυξη, επειδή δεν μπορούσε η γυναίκα να το αποχωριστεί.