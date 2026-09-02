Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση απάτης από αγνώστους δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από τον έλεγχο της Αρχής διαπιστώθηκε και νέα απάτη, με διαφορά λίγων ημερών από την προηγούμενη, με κοινά χαρακτηριστικά. Και αυτό γιατί φέρεται να διαπιστώθηκε πως είχαν κατατεθεί στους ίδιους λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες στο εξωτερικό.

Η Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασε άμεσα με αποτέλεσμα να ανακτηθεί μέχρι τώρα περίπου το μισό των χρημάτων από την πρώτη περίπτωση απάτης ενώ κινείται με τον ίδιο τρόπο ακολουθώντας τα ίχνη των δραστών και στη δεύτερη περίπτωση.

Συγκεκριμένα, αρχικά διαπιστώθηκε ότι συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Από την έρευνα της Αρχής φέρεται να διαπιστώθηκε ότι το ποσό μεταφέρθηκε από τους αρχικούς «απατηλούς» λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η επικοινωνία που είχε η Αρχή με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Ωστόσο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη με στόχο την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται να ερευνηθεί αν προκύπτουν κοινά πρόσωπα στις δυο υποθέσεις.