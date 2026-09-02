Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Κλειτορία της Αχαΐας, όταν ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα έναν αδέσποτο σκύλο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη στο πλαίσιο της προανάκρισης. Ο ίδιος στη συνέχεια προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Κλειτορίας, όπου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατείχε νόμιμα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, όπως μεταδίδει το tempo24.news.