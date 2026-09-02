Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές αναφορές που αφορούν παιδιά, αλλά και για τα κενά στο σύστημα παιδικής προστασίας, θέτει ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Όπως ανέφερε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει ανώνυμη αναφορά τον Απρίλιο του 2020, η οποία περιέγραφε περιστατικά που αφορούσαν παιδιά και παραμέληση. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί τον όρο «αναφορά» και όχι «καταγγελία», καθώς μια καταγγελία θα πρέπει να αποδειχθεί.

Ο κ. Γιαννόπουλος εξήγησε ότι, όταν λαμβάνεται μια τέτοια αναφορά, ο ρόλος του οργανισμού είναι να τη διαβιβάσει στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, καθώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει τη δικαιοδοσία να διερευνήσει ή να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια.

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και ούτε έχουμε τη δικαιοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του οργανισμού είναι να συνεργάζεται με τους θεσμούς, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναφορά του 2020 διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών. Ωστόσο, όπως είπε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των υποθέσεων μετά τη διαβίβασή τους.

Το 2024, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, ο οργανισμός έλαβε νέα ανάλογη αναφορά, η οποία, όπως είπε, παρουσίαζε στοιχεία που συνδέονταν με την προηγούμενη υπόθεση.

Ο ίδιος έκανε λόγο συνολικά για τέσσερις αναφορές που αφορούσαν κάποια παιδιά, σημειώνοντας ότι σε μία από τις περιπτώσεις τα στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή για να διαβιβαστεί η ανώνυμη αναφορά στην εισαγγελία.

Τα παιδιά και το πρόβλημα των δομών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γιαννόπουλος και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις το νοσοκομείο καταλήγει να λειτουργεί ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει αυτόν τον ρόλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα παιδιά θα πρέπει να οδηγούνται σε κρατικά ιδρύματα, τα οποία, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και διαθεσιμότητας.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» αναφέρθηκε επίσης στην αναδοχή και την υιοθεσία, αλλά και στην ημιαυτόνομη διαβίωση για μεγαλύτερα παιδιά, επισημαίνοντας ότι για εφήβους, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ηλικίες και συνθήκες, οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά στην περίπτωση της 15χρονης, με τον κ. Γιαννόπουλο να επισημαίνει με έμφαση ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διατυπώσεις που υποβαθμίζουν ένα περιστατικό σε «σχέση» ή «σύντροφο».

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε, τέλος, και σε περιστατικά εφήβων κοριτσιών που απευθύνονται στον οργανισμό ζητώντας βοήθεια, καθώς, όπως είπε, οι γονείς τους επιχειρούν να τις παντρέψουν σε ηλικίες 14 και 15 ετών.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν τη σχολική και παιδική τους ζωή και δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε γάμο.