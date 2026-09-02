Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 10:20 οι τρεις συλληφθέντες για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης.

Οι αρχές επικεντρώνονται πλέον στη σύνθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της σοκαριστικής υπόθεσης.

Προανακριτικά, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς -όταν ρωτήθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή- πως τα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του αγοριού προήλθαν «επειδή προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο».

Πρόκειται για ισχυρισμό που σοκάρει, ενώ είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα διέκρινε ο ιατροδικαστής, κ. Μοναστηριώτης, κατά τη νεκροτομή, καθώς «είδε» περισσότερα από 10 πισώπλατα τραύματα από μαχαίρι στο βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είπε ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν από παθολογικά αίτια και πως τα τραύματα ήταν επειδή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο που είχε σκληρύνει, λόγω του ότι βρισκόταν πολύ καιρό στην κατάψυξη.

Το παρελθόν του 43χρονου

Η πρώτη φορά που το όνομα του 43χρονου σήμερα άνδρα απασχόλησε την ΕΛ.ΑΣ. και τις δικαστικές αρχές ήταν τον Απρίλιο του 2020, όταν μία 42χρονη τότε Γερμανίδα τον κατήγγειλε για μαστροπεία, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να σχηματίζει δικογραφία.

Τότε, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, αρπαγή, βιασμός, βαριά σωματική βλάβη, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη βία, κλοπή, υπεξαγωγή εγγράφων, παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, και κρίθηκε προφυλακιστέος