Στον ισχυρισμό πως ο θάνατος του περίπου 9 μηνών βρέφους, που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, προήλθε από παθολογικά αίτια επιμένει το «σατανικό» ζευγάρι. Προανακριτικά, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς -όταν ρωτήθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή- πως τα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του αγοριού προήλθαν «επειδή προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο».

Πρόκειται για ισχυρισμό που σοκάρει, ενώ είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα διέκρινε ο ιατροδικαστής, κ. Μοναστηριώτης, κατά τη νεκροτομή, καθώς «είδε» περισσότερα από 10 πισώπλατα τραύματα από μαχαίρι στο βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είπε ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν από παθολογικά αίτια και πως τα τραύματα ήταν επειδή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο που είχε σκληρύνει, λόγω του ότι βρισκόταν πολύ καιρό στην κατάψυξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και η 38χρονη Γερμανίδα επιμένει ότι το παιδί γεννήθηκε με προβλήματα υγείας και πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, ενώ μετά το έβαλαν στην κατάψυξη, επειδή δεν μπορούσε η γυναίκα να το αποχωριστεί.

Το παρελθόν του 43χρονου

Η πρώτη φορά που το όνομα του 43χρονου σήμερα άνδρα απασχόλησε την ΕΛ.ΑΣ. και τις δικαστικές αρχές ήταν τον Απρίλιο του 2020, όταν μία 42χρονη τότε Γερμανίδα τον κατήγγειλε για μαστροπεία, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να σχηματίζει δικογραφία. Τότε, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, αρπαγή, βιασμός, βαριά σωματική βλάβη, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη βία, κλοπή, υπεξαγωγή εγγράφων, παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, η γυναίκα από τη Γερμανία αναίρεσε την καταγγελία και με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Έτσι, στις 26 Οκτωβρίου 2020 ο 43χρονος σήμερα άνδρας αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, ενώ τον Απρίλιο του 2021 απαλλάχθηκε οριστικά από τις κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η 42χρονη τότε γυναίκα είχε υποστηρίξει αρχικά ότι της είχε αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις, τη χτυπούσε, οργάνωνε «ερωτικά ραντεβού» με άλλους άνδρες επί πληρωμή, με τον ίδιο να κρατάει τα χρήματά της.

Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι στο διαμέρισμα – κολαστήριο που την κρατούσε στην οδό Αχαρνών ζούσε και η σύντροφός του (σ.σ. η 38χρονη Γερμανίδα που έχει συλληφθεί κι αυτή για την υπόθεση της Κυψέλης) με τα παιδιά της, με τον 43χρονο να εμφανίζει κακοποιητική συμπεριφορά και προς αυτήν.