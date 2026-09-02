Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε αντιδήμαρχος του δήμου Αργοστολίου, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε γονέας ανήλικου παιδιού για τον τραυματισμό του σε χώρο δίπλα σε παιδική χαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, όταν κομμάτι μαρμάρου αποκολλήθηκε από άγαλμα που βρίσκεται στον χώρο και έπεσε πάνω στο παιδί, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Μετά το περιστατικό, ο γονέας υπέβαλε μήνυση. Ο αντιδήμαρχος αφού πληροφορήθηκε για τη μήνυση, προσήλθε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ εξήλθε από το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου.

Η υπόθεση διερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες αποκολλήθηκε το κομμάτι του μαρμάρου, η κατάσταση του αγάλματος, καθώς και αν προκύπτουν ευθύνες για τον τραυματισμό του ανήλικου.