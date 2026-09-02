Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται τα περίπου 120 ημιάγρια άλογα του Αίνου στην Κεφαλονιά, καθώς λόγω της έλλειψης νερού αναγκάζονται να κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, οδικά δίκτυα και καλλιέργειες για να βρουν τροφή και να επιβιώσουν.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει συγκρούσεις με ορισμένους ντόπιους που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αλόγων με πυροβολισμούς.

«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Εμάς σαν φιλοζωικό σωματείο δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα είναι μέσα στο δρόμο», είπε στο MEGA η Στάμω Αμπατιέλου, εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδέσποτα εν δράσει».

Το φιλοζωικό σωματείο, βασιζόμενο σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η ελεγχόμενη διαχείριση και στείρωση του πληθυσμού, καθώς και η δημιουργία ενός ειδικού πάρκου για τη φιλοξενία τους.

«Ακριβώς. Εμείς την οργάνωση μπορούμε να την προσφέρουμε. Μπορούμε να οργανώσουμε ποιος, πού, πότε. Έχουμε βρει κάποια μέρη που θα μπορούσαν να κλειστούν οι επιβήτορες. Αυτά τα έχουμε. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Ό,τι προγράμματα έχουμε καταθέσει και ό,τι πλάνα, το φιλοζωικό μας σωματείο προτίθεται να δουλέψει αμισθί», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως για τους πυροβολισμούς αλόγων που καταγράφηκαν στο νησί έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες.