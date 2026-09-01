Στη σύλληψη 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Κορωπίου, προχώρησαν το πρωί της 31ης Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης, την οποία δεν έφερε μαζί του ο 90χρονος οδηγός, είχε λήξει από το 2018.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.