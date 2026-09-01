Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου, μετά από καβγά, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, ο 26χρονος φέρεται να παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο, αρνούμενος την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί φαίνεται να λογοφέρανε αρχικά μέσα σε νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες. Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι η αφορμή για τον καβγά ήταν ασήμαντη.

Αργότερα όμως δόθηκε συνέχεια, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά εκτός κέντρου διασκέδασης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πιάστηκαν στα χέρια και υπό συνθήκες που θα βρεθούν στο επίκεντρο και της κύριας ανάκρισης, ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος.

Ο παθών μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους οικείους του υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σοβαρή.